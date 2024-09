Bitcoin: 90k bei Trump, 30k falls Harris gewinnt, sagt Bernstein

Bitcoin hat den größten Teil des Jahres in einer Handelsspanne zwischen 55.000 US-Dollar und 70.000 US-Dollar verbracht, nachdem im März ein Allzeithoch erreicht wurde. Bis zum 5. November könnte dies auch so bleiben, so Bernstein.

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen könnte allerdings einen erheblichen Einfluss auf die Bitcoin-Preise haben, sagt Bernstein-Analyst Gautam Chhugani. "Wir erwarten, dass das Delta zwischen den beiden politischen Ausgängen groß sein wird", sagte Chhugani in einer Notiz am Montag.