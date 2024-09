Dax gibt nach - Gewinnwarnung von BMW lässt Autowerte absacken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kursrutsch in der Automobilbranche hat den Dax am Dienstag leicht belastet. Heftige Kursverluste insbesondere bei den Aktien von Continental und BMW ließen den deutschen Leitindex bis zum frühen Nachmittag um 0,44 Prozent auf 18.362,46 Punkte fallen. Auf die Stimmung drückte eine Gewinnwarnung des Münchner Autobauers BMW.

Bereits am Vortag hatte die jüngste Erholung des Dax nahe 18.500 Zählern und am 21-Tage-Durchschnitt geendet. Letzterer ist ein Maß für den kurzfristigen Trend. Eine spürbare Erholung im Dax scheitere an der massiven Widerstandszone zwischen 18.450 und 18.500 Punkten, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Nach dem deutlichen Rutsch vom Rekordhoch seien die Anleger verunsichert und hielten ihr Pulver im saisonal schwachen September eher trocken.