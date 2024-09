Innovation trifft Funktionalität

Hong Kong (ots/PRNewswire) - TORRAS , der führende Anbieter innovativer und

hochwertiger Technologieprodukte, freut sich, die Einführung der nächsten

Generation der Ostand Spin-Hüllen anzukündigen, die speziell für die iPhone

16-Serie entwickelt wurden.Mit über 10 Jahren Innovationserfahrung präsentiert

TORRAS die brandneue Ostand Spin-Hülle, die perfekt zum neuesten iPhone-Release

von Apple passt.



Als ursprünglicher Erfinder der Ständer Hüllen setzt TORRAS mit diesen neuesten

Angeboten weiterhin Maßstäbe. Die Ostand-Serie, bekannt für ihren

charakteristischen Ständer, ermöglicht es den Verbrauchern, ihr iPhone mühelos

in jedem beliebigen Winkel aufzustellen und vereint dabei Komfort mit modernem

Design, um den Alltag zu erleichtern.





Ostand Spin: Eine neue Ära des Komforts und StilsTORRAS stellt stolz die Ostand Spin-Hülle für das iPhone 16 vor. Diese stilvolleHülle verfügt über sanft abgerundete Kurven, die den Haltkomfort verbessern unddie Handhabung des Handys optimieren. Das neue Design, das nicht nur den Griffverbessert, sondern auch den ikonischen Ständer beibehält, spiegelt dasEngagement von TORRAS wider, innovative Stile mit alltäglicher Funktionalität zuvereinen. Die Ostand Spin ist in vier eleganten Farben erhältlich - Desert Gold,Grau, Schwarz und Transparent.Die wichtigsten Merkmale der Ostand Spin:360° drehbarer Ständer : Ein flexibles Design, das über 30.000 Mal getestetwurde und sich für Bürotätigkeiten, Fotografie, Fitness und Unterhaltung eignet.Starke Magnetkraft : Ausgestattet mit der 18N-Halbach-Magnettechnologie, die 40% stärker ist als bei herkömmlichen Hüllen und perfekt mit kabellosenLadegeräten und Zubehör kompatibel ist.Erhöhter Schutz : Milshock-Technologie und strukturierte Kanten bietenmilitärischen Schutz und können Stürze aus bis zu 3,66 Metern Höhe standhalten.Schlanker Schutz für große Bildschirme : Schützt die erweiterten Displaygrößender iPhone 16-Serie, ohne auf ein schlankes Design zu verzichten.Optimiert für Fotografie : Der sichere Griff passt perfekt zur verbesserten48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und dem fortschrittlichen Sensor."Unsere neuen Ostand-Hüllen verkörpern den Kern von TORRAS" , sagte CharleyDeng, Marketingdirektor von TORRAS. "Wir haben revolutionäres Design mitmodernsten Materialien kombiniert, um Hüllen zu schaffen, die nicht nur dasiPhone 16 schützen, sondern auch dessen Funktionalität in jeder Hinsichtverbessern."Die neuen TORRAS Ostand Spin-Hüllen für das iPhone 16 sind ab dem 9. Septemberauf Torraslife.com und bei Amazon erhältlich. Der Preis der Ostand Spin liegtbei 41,99 Euro.Über TORRASTORRAS wurde 2012 gegründet und verfolgt die Markenmission "Das Gewöhnlichedurchbrechen". Bisher hat TORRAS mehr als 790 Patente erhalten, und 60 seinerProdukte wurden mit renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet.Weitere Informationen finden Sie auf TORRASLIFE .Pressekontakt:TORRAS EU Marketing: marketing@torras-eu.comTORRAS PR-Manager: Claudia@torras-global.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2501554/image_5023462_37958302.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2085774/4902936/TORRAS_Logo.jpgView original content to downloadmultimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/torras-prasentiert-die-neue-ostand-iphone-16-hullen-innovation-trifft-funktionalitat-302243515.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165089/5861641OTS: TORRAS