DDPAI feiert hundertjähriges Jubiläum der IFA mit "Smart Moments, Imagining Future"

Berlin (ots/PRNewswire) - DDPAI, ein Pionier in der Mobilitätsbildgebung, ist

begeistert über seine Teilnahme an der Hundertjahrfeier der IFA. Das 2013

gegründete Unternehmen DDPAI hat sich auf fortschrittliche Dashcams und

Fahrkameras spezialisiert, die KI mit modernster Bildgebungstechnologie

kombinieren, um den Alltag zu verbessern.



Auf der IFA 2024 stellt DDPAI Innovationen in zwei Schlüsselbereichen vor:

Dashcam und Fahrkamera. Ein herausragendes Produkt ist die RANGER (https://store

.ddpai.com/products/ranger-riding-camera?utm_source=newsletter&utm_medium=cision

) , eine professionelle Fahrkamera, die Fahrtdaten mit hochwertigen 4K-Bildern

integriert und damit separate Geräte wie Fahrradcomputer überflüssig macht. Die

Produkte von DDPAI wurden entwickelt, um wertvolle Momente festzuhalten und zu

bewahren. So soll eine nahtlose Verbindung zwischen den Erfahrungen von heute

und den Möglichkeiten der Zukunft gewährleistet werden.









Die N5 Dual (https://store.ddpai.com/products/n5-dual?utm_source=newsletter&utm_

medium=cision) Dashcam ist das Highlight der IFA-Präsentation von DDPAI. Diese

Dashcam bietet:



Radar + KI-Bewegungserkennung: Die radargestützte Parküberwachung mit

KI-Bewegungserkennung bietet mehr Sicherheit und Gelassenheit für Autofahrer.

Der N5 Dual erkennt und zeichnet Bewegungen rund um das geparkte Fahrzeug auf

und spiegelt damit das Engagement von DDPAI wider, KI zur Verbesserung des

täglichen Lebens einzusetzen.



4K-UHD-Auflösung: Mit einer 4K-Frontkamera und einer 1080P-Rückkamera erfasst

die Dashcam kristallklare, detaillierte Aufnahmen, die sicherstellen, dass jeder

bedeutende Moment präzise aufgezeichnet wird.



D²save Dual-Memory-Speicher: Die N5 Dual erstellt automatisch eine

Sicherungskopie der Aufnahmen auf dem integrierten eMMC-Speicher für den Fall,

dass die microSD-Karte ausfällt, und kann ohne eingelegte microSD-Karte

aufzeichnen.



Schutz und Effizienz der Batterie: Der Energiesparmodus sorgt in Kombination mit

der IPS-Schutztechnologie von DDPAI zum Schutz vor Unterspannung dafür, dass die

Dashcam effizient arbeitet, ohne die Autobatterie zu entladen. Dieser doppelte

Ansatz löst das häufige Problem der Energieverwaltung während längerer

Parkzeiten.



Neue Version



Neben der N5 Dual stellt DDPAI auch kommende Produkte wie die Z60 Dashcam, die

MINI2X Dashcam und die RANGER M1 Motorrad-Dashcam vor. Diese neuen Versionen

bieten bedeutende Upgrades, einschließlich verbesserter Parküberwachung,

4G-Konnektivität für Echtzeit-Datenzugriff und vielseitige Produktkombinationen,

die auf unterschiedliche Benutzeranforderungen zugeschnitten sind. Diese

Innovationen spiegeln das Engagement von DDPAI wider, das Fahrerlebnis mit

modernster Technologie zu verbessern.



U nter dem Motto "Smart Moments, Imagining Future" bleibt DDPAI an der Spitze

der intelligenten Bildgebungs- und KI-Technologie und macht das Leben

intelligenter, vernetzter und sicherer. Weitere bahnbrechende Produkte sollen

noch im Laufe dieses Jahres vorgestellt werden.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website von DDPAI (https://www.ddpai.co

m/de/ranger/?utm_source=newsletter&utm_medium=ifa2024%20https:/www.ddpai.com/de/

dash-cams/n5-dual/?utm_source=newsletter&utm_medium=ifa2024%20https:/www.ddpai.c

om/de/?utm_source=newsletter&utm_medium=ifa2024) oder an seinem Stand auf der

IFA 2024.



