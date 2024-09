JOST Werke enthüllt ehrgeizige Wachstumsstrategie bis 2030 JOST Werke SE hat ambitionierte Pläne: Bis 2030 will das Unternehmen der führende Anbieter für On- und Off-Highway-Systeme in der Nutzfahrzeugindustrie werden und dabei den Umsatz auf über 2 Mrd. EUR steigern.