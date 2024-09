Ölpreise sinken - Opec hält Nachfrageprognose stabil

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Bis zum Nachmittag haben sie leichte Verluste aus dem frühen Handel etwas ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 71,33 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober fiel um 42 Cent auf 68,29 Dollar.

Nachdem die Ölpreise in der vergangenen Woche kräftig gefallen waren, hielten sich die Verluste im Tagesverlauf in Grenzen. Bereits am Montag konnten sich die Notierungen stabilisieren, nachdem sich Brent-Öl aus der Nordsee in der vergangenen Woche noch um etwa fünf Dollar je Barrel verbilligt hatte.