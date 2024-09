Die Rückkehr der Skepsis

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche deutliche Verluste verbucht. Nach einem freundlichen Wochenstart verdarben vor allem schwächere Konjunkturdaten aus den USA und Negativnachrichten aus dem Technologiesektor den Anlegern die Laune. Einige Wirtschaftszahlen wie die Stimmung in der US-Industrie und zu Wochenschluss der US-Arbeitsmarktbericht stützten zwar die Erwartungen einer möglichen größeren Leitzinssenkung in den USA im September, schürten aber andererseits Rezessionsängste. Zudem belasteten als schwach eingestufte Umsatzdaten des US-Verbands der Halbleiterindustrie sowie die mit Enttäuschung aufgenommene Prognose des US-Hableiterkonzerns Broadcom vor allem Technologiewerte, zogen aber auch den Gesamtmarkt in Mittleidenschaft. Dabei mehrten sich Stimmen, die sich skeptischer in Bezug auf das Thema Künstliche Intelligenz äußerten. Die Begeisterung dafür sowie für entsprechende Werte hatten in den vergangenen Monaten maßgeblich zum Boom an den Aktienbörsen beigetragen.