FDP nur noch bei drei Prozent - Union im Höhenflug

BERLIN (dpa-AFX) - Gut ein Jahr vor der Bundestagswahl kehren Wähler der FDP den Rücken, in gleich zwei neuen Umfragen liegen die Liberalen unter der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament. Im RTL/ntv-Trendbarometer rutscht die FDP laut Forsa gegenüber der Vorwoche um zwei Punkte auf drei Prozent ab. Auch in einer Insa-Befragung für die "Bild" verlieren die Liberalen einen halben Prozentpunkt auf nur noch vier Prozent.

Die Union befindet sich hingegen im Höhenflug. Im Trendbarometer von RTL/ntv kommen CDU und CSU auf 33 Prozent (+1), nach Senderangaben der beste Wert seit der Bundestagswahl 2021. Auch im Insa-Wahltrend kommt die Union mit 32,5 Prozent (+1) laut "Bild" auf den höchsten Wert seit über drei Jahren.

Die Union ist damit allein deutlich stärker als die drei Ampel-Parteien. SPD, Grüne und FDP kommen in beiden Umfragen zusammen nur auf 28 Prozent. Die SPD erhielte je 14 Prozent, wenn am Sonntag gewählt würde, die Grünen 11 beziehungsweise 10 Prozent. Zweitstärkste Kraft wäre die AfD mit 17 beziehungsweise 19,5 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) könnte mit 7 beziehungsweise 10 Prozent der Stimmen rechnen. Die Linke würde mit 3 beziehungsweise 2,5 Prozent klar den Einzug in den Bundestag verpassen./shy/DP/mis