First Majestic gibt Aktienrückkaufprogramm bekannt

10. September 2024 - Vancouver (British Columbia, Kanada) / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) gibt bekannt, dass die Toronto Stock Exchange („TSX“) die Absichtserklärung von First Majestic, ein ordnungsgemäßes Aktienrückkaufprogramm (das „Aktienrückkaufprogramm“) durchzuführen, das über die Einrichtungen der TSX und/oder über alternative kanadische Handelssysteme abgewickelt werden soll, akzeptiert hat.

Gemäß dem NCIB kann First Majestic während des zwölfmonatigen Zeitraums, der am 12. September 2024 beginnt und am oder vor dem 11. September 2025 endet, bis zu 10.000.000 seiner Stammaktien („Aktien“) erwerben, was etwa 3,32 % der 301.616.350 ausgegebenen und ausstehenden Aktien zum 4. September 2024 entspricht. Alle Käufe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms werden zu den vorherrschenden Marktpreisen erfolgen.

First Majestic kann täglich höchstens 193.454 Aktien erwerben (dies entspricht 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Aktien in den letzten sechs Kalendermonaten, das sich auf 773.816 Aktien belief), vorbehaltlich der TSX-Vorschriften, die Blockkäufe zulassen. Alle Käufe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms werden von den zukünftigen Marktbedingungen abhängen und alle vom Unternehmen erworbenen Aktien werden annulliert. Die Käufe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms werden vom Broker von First Majestic anhand der von der TSX und den geltenden Gesetzen vorgeschriebenen Parameter durchgeführt werden. First Majestic hat in den letzten zwölf Monaten keine seiner Aktien im Rahmen eines ordnungsgemäßen Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft.

First Majestic ist der Auffassung, dass der Marktpreis seiner Aktien von Zeit zu Zeit den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens und dessen zukünftigen Geschäftsaussichten nicht vollständig widerspiegeln könnte. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass der Erwerb von Aktien zu solchen Zeiten im besten Interesse des Unternehmens ist. Es ist davon auszugehen, dass solche Käufe allen Aktionären zugutekommen, da sie ihre anteilige Kapitalbeteiligung am Unternehmen erhöhen.

Über First Majestic

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena und die Silbermine La Encantada sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada.

Seite 2 ► Seite 1 von 3