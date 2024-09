RBC stuft BMW auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Tom Narayan verwies in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass unklar sei, in welcher Größenordnung die geringeren Fahrzeug-Auslieferungen auf die wegen Bremssystem-Problemen verhängten "Lieferstopps" zurückzuführen seien und was die makroökonomischen Probleme in China seien. Die Lieferungen nach China seien im ersten Halbjahr 2024 bereits um 4 bis 5 Prozent zurückgegangen, und die nach wie vor bestehenden Herausforderungen dort sollten wohl keine Überraschung mehr sein./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 08:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2024 / 08:32 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,97 % und einem Kurs von 70,80EUR auf Tradegate (10. September 2024, 16:00 Uhr) gehandelt.





