Euro gibt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag etwas nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1023 US-Dollar. Sie lag so etwas unter dem Niveau vom Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1031 (Montag: 1,1043) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9065 (0,9055) Euro.

Dem Markt fehlte es an Impulsen. Die am Vormittag veröffentlichten Inflationsdaten aus Deutschland bewegten die Anleihen nicht. Im August ist die deutsche Inflationsrate erstmals seit drei Jahren unter die Zwei-Prozent-Marke gefallen. Die Verbraucherpreise stiegen im August mit einer Rate von 1,9 Prozent zum Vorjahresmonat so wenig wie seit März 2021 nicht mehr. Es handelte sich allerdings nur um eine zweite Schätzung. Eine erste Schätzung wurde bestätigt.