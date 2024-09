Irreführende Werbung zu angeblich klimaneutralen Produkten - Deutsche Umwelthilfe zieht erfolgreiche Zwischenbilanz nach 92 Rechtsverfahren und verschärft Einsatz gegen Verbrauchertäuschung

Berlin (ots) -



- DUH erwirkt gerichtliche Urteile gegen Eurowings, Netto, Shell, BP, Total, dm,

TUI und weitere Unternehmen

- Fehlende ausreichende Transparenz und/oder untaugliche Kompensationsprojekte

- DUH kündigt Ausweitung der Kontrollen und, sofern erforderlich, weitere

Verfahren gegen Unternehmen an, die Verbraucher täuschen



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht seit Mai 2022 erfolgreich gegen irreführende

Werbeaussagen mit vermeintlicher "Klimaneutralität" oder ähnlich lautenden

Slogans vor. Insgesamt 92 Verfahren hat die Umwelt- und

Verbraucherschutzorganisation bisher erfolgreich geführt, unter anderem gegen

mehrere Gasversorger und Unternehmen wie Eurowings, Netto, Shell, BP, Total, dm

und TUI. Die Unternehmen erläuterten ihre Versprechen nicht ausreichend oder

setzten anstelle von Vermeidung und Reduktion von Treibhausgasen auf eine

Kompensation der Treibhausgasemissionen mit fragwürdigen Projekten. Entsprechend

hatte die DUH die Unternehmen zur Unterlassung aufgefordert und, wenn nötig,

geklagt.





In 48 Fällen haben die Unternehmen ihre Werbeaussagen geändert und einestrafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. In 12 Fällen haben Gerichte derDUH Recht gegeben, wobei in drei Fällen Berufung eingelegt wurde (dm, Netto,Eurowings). Diese mit einberechnet, sind aktuell elf Verfahren gerichtsanhängig.In 22 Fällen steht die DUH noch im Austausch mit den Unternehmen und wirdweitere juristische Schritte einleiten, sollte es nicht zu eineraußergerichtlichen Einigung kommen. In zwei weiteren Fällen wurden dieirreführenden Aussagen entfernt, weil das Unternehmen aufgelöst wurde,beziehungsweise das betreffende Produkt nicht mehr verkauft wird.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Klimaneutrale Produkte oder garein klimaneutrales Unternehmen zu versprechen, ist zu einem regelrechtenVolkssport verkommen. Doch anstatt Produkte oder das Firmenhandeln wirklichdeutlich weniger klimaschädlich zu gestalten, täuschen UnternehmenVerbraucherinnen und Verbraucher mit dem Versprechen einer vermeintlichabsoluten Klimaneutralität. Doch diese wird nicht durch Verbesserungen inZusammensetzung, Verpackung oder Energieeinsatz erzielt, sondern durch einenmodernen Ablasshandel mit zumeist noch dazu untauglichen Kompensationsprojektennur behauptet. Ob Heizöl, Benzin oder Flugreisen - mit wenigen Cent lässt sichkein Produkt und kein Firmenhandeln 'klimaneutral' zaubern. Wir erleben ein vonPolitik und Behörden stillschweigend toleriertes rechtswidriges Greenwashing.Vor den Gerichten haben wir bislang kein einziges Verfahren verloren. Wir