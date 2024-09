Cardiol Therapeutics gibt Abschluss der Phase-II-Studie MAvERIC zur wiederkehrenden Perikarditis bekannt – Ergebnisse werden bei den American Heart Association Scientific Sessions 2024 präsentiert

Die vollständigen klinischen Daten werden in einer mündlichen Präsentation auf der international führenden Veranstaltung für den Fortschritt in der kardiovaskulären Wissenschaft und Medizin am 18. November 2024 vorgestellt.

Toronto, Ontario - 10. September 2024 / IRW-Press / Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biowissenschaftsunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapeutika für die Behandlung von Herzerkrankungen spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass die Daten aus seiner offenen Phase-II-Pilotstudie MAvERIC zur Beurteilung der Wirkung von CardiolRx bei Patienten mit einer symptomatischen rezidivierenden (wiederkehrenden) Perikarditis im Rahmen einer mündlichen Präsentation als Teil der Laennec Clinician-Educator Award & Lecture während der American Heart Association Scientific Sessions 2024 am Montag, den 18. November 2024 von 9:45 Uhr bis 11:00 Uhr (CT) vorgestellt werden. Dr. S. Allen Luis, Co-Director der Pericardial Diseases Clinic und Associate Professor of Medicine am Department of Cardiovascular Medicine der Mayo Clinic, wird im Namen der Prüfer der Pilotstudie MAvERIC die Ergebnisse präsentieren.

„Wir haben erst vor kurzem positive Daten zum primären Endpunkt der Pilotstudie MAvERIC veröffentlicht. Anhand dieser Daten konnte gezeigt werden, dass die orale Verabreichung unseres Kleinmoleküls CardiolRx nach acht (8) Wochen zu einer deutlichen Abnahme der Schmerzen und Entzündungen in Verbindung mit einer Perikarditis geführt hat. Wir freuen uns ganz besonders, dass das Datenmaterial für eine mündliche Präsentation bei einer so prestigeträchtigen Tagung wie der American Heart Association Scientific Sessions 2024 ausgewählt wurde. Immerhin handelt es sich dabei um eine international führende Veranstaltung zum Fortschritt in der kardiovaskulären Wissenschaft und Medizin“, so David Elsley, President und Chief Executive Officer von Cardiol Therapeutics. „Unser Dank gilt den Patienten und unseren Mitarbeitern in der klinischen Forschung, die uns mit ihrer Teilnahme an dieser wichtigen Studie auf unserem Weg unterstützt haben, eine leichter zugängliche und nicht-immunsuppressive Therapievariante für Tausende von Patienten zu entwickeln, die an dieser chronisch-entzündlichen Herzerkrankung leiden.“

