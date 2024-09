Hiobsbotschaft für Canopy, Tilray & Co. lässt Aktienkurse einbrechen

Ansetzung der Anhörung im Rescheduling-Prozess schürt Befürchtungen

Die Drug Enforcement Administration (DEA) prüft die Neueinstufung von Cannabis. Die DEA führt Cannabis bislang in Schedule I. In dieser Risikoklasse befinden sich unter anderem LSD und Heroin. Der Prozess der Überprüfung läuft bereits seit einigen Wochen und Monaten. An dessen Ende steht im besten Fall eine Neueinstufung von Cannabis in Schedule III. Dabei durchläuft der Prozess verschiedene Phasen.