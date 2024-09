Obrist Engineering bietet im Kampf gegen PFAS-"Ewigkeitschemikalien" umweltfreundliche Lösungen für den Straßenverkehr

Lustenau/Österreich (ots) - PFAS - eine unsichtbare Bedrohung, die überall zu

finden ist: In der Natur, der Tierwelt - und uns, wie Obrist-Selbstversuch

beweist.



Per- und Polyfluoralkylsubstanzen, kurz PFAS, sind allgegenwärtig: in

Kältemitteln, Bier, Pfannen, Backpapier, Shampoos, Outdoor-Bekleidung, ...

Selbst in unserem Körper: Bei einer kürzlich durchgeführten Blutuntersuchung

unter vier Obrist-Mitarbeitern konnten in allen Proben PFAS-Rückstände

nachgewiesen werden.





Was genau sind PFAS-Chemikalien?PFAS umfassen eine große Gruppe von Industriechemikalien, die sowohl vollständig(perfluoriert) als auch teilweise (polyfluoriert) Wasserstoffatome durchFluoratome ersetzen. Ihre besonderen Eigenschaften machen sie seit langem in derIndustrie und im Haushalt weit verbreitet. Es gibt über 16.000 verschiedenePFAS-Verbindungen, die mittlerweile überall in der Umwelt nachweisbar sind. Lautdem österreichischen Bundesumweltamt können PFAS durch Herstellung undVerwendung sowohl direkt als auch indirekt in die Umwelt gelangen, sei es durchFreisetzung in die Luft, durch das Waschen behandelter Textilien oder dieVerwendung kontaminierter Klärschlämme als Dünger.Verbreitung und Persistenz von PFAS: Vom Eisbär bis zur MuttermilchPFAS sind aufgrund ihrer Persistenz und Mobilität sogar in den entlegenstenGebieten der Erde nachweisbar, wie in Polarregionen und der Tiefsee. Sie findensich weltweit in Fischen, Meerestieren, Wildtieren, Milch und anderenLebensmitteln und können auch im menschlichen Blut sowie in der Muttermilchnachgewiesen werden. In der Leber von Eisbären sind PFAS bis zu 4000-fach höherkonzentriert als in der Umwelt. Unter normalen Umweltbedingungen bauen sich PFASnur sehr langsam ab, was ihre Akkumulation in der Nahrungskette begünstigt.Dünge- und Kältemittel sind dabei die beiden Hauptemittenten fürPFAS-Chemikalien. Die jährlichen Emissionen von PFAS in der EU, die aufKältemittel zurückzuführen sind, werden auf rund 75.000 Tonnen geschätzt. DieseZahl stammt aus einem Bericht der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) aus demJahr 2023.Gesundheitsgefährdende Chemikalien für die Ewigkeit: EU arbeitet an VerbotPFAS-Chemikalien stehen in höchstem Verdacht, negative Auswirkungen auf dieGesundheit zu haben, einschließlich Leberschäden, Schilddrüsenerkrankungen,Fettleibigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen und Krebs. Zudem sollen sie dieReproduktionsfähigkeit von Männern beeinträchtigen, indem sie die Spermienanzahlverringern und die Größe der Geschlechtsteile beeinflussen. Die EuropäischeUnion arbeitet intensiv daran, diese Chemikalien zu regulieren und ihreVerwendung durch Verbote zu reduzieren.