25 Jahre Deutscher Eigenkapitaltag des BVK (FOTO)

Berlin (ots) - Zum 25. Deutschen Eigenkapitaltag (DET) des Bundesverband

Beteiligungskapital (BVK) versammeln sich heute im Berliner Futurium rund 400

führende Branchenvertreter sowie hochrangige Regierungsmitglieder. Unter dem

Leitmotiv DAS NEUE KAPITAL bietet die Veranstaltung eine exklusive Plattform für

prominente Akteure aus den Bereichen Private Equity, Venture Capital und dem

Umfeld, um über die aktuellen Trends, Chancen und Herausforderungen der Branche

zu diskutieren. Zu den hochkarätigen Gästen zählen auch Christian Lindner MdB

(Bundesminister der Finanzen), Lisa Paus MdB (Bundesministerin für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend) sowie Nico Rosberg (Gründer von Rosberg Ventures

und Formel 1 Weltmeister 2016) und Stefan B. Wintels (Vorstandsvorsitzender der

KfW Capital).



" Venture Capital ist vielmehr Access Class als Asset Class ", eröffnet Nico

Rosberg mit einem kraftvollen Statement den 25. Deutschen Eigenkapitaltag.





" Wir verzeichnen eine Rekordzahl an Anmeldungen für unseren DeutschenEigenkapitaltag ", zeigte sich Dr. Ingo Krocke , Vorstandssprecher des BVK undManaging Partner von Auctus Capital Partners AG, erfreut. " DieBeteiligungsbranche spielt eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung vonInnovation und Wachstum in Deutschland. " Die Agenda (https://web-eur.cvent.com/event/531c92a2-bd9f-4a3a-abef-1e47aaf79bfd/websitePage:2fbad446-0da6-4747-acca-a25407f88f1e) des Tages umfasst hochkarätige Panels und Impulsvorträge zu Themenwie der Finanzierung von Hochtechnologie, dem Beitrag von Start-ups zureuropäischen Sicherheits- und Verteidigungsstrategie und einem Vergleich desInvestitionsstandorts Deutschland mit seinen Nachbarländern.Ulrike Hinrichs , geschäftsführendes Vorstandsmitglied des BVK(https://www.bvkap.de/) , präsentierte die neue Kampagne des Verbandes: " MitDAS NEUE KAPITAL (https://www.bvkap.de/politik/das-neue-kapital) setzen wir einstarkes Signal für die Bedeutung von Beteiligungskapital. Es geht dabei nichtnur um finanzielle Unterstützung, sondern um ein strategisches Instrument, dasUnternehmen hilft, ihre Wachstumsziele zu erreichen und zukunftssicheraufzustellen. "Der Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner MdB, wird am Nachmittagerwartet. Traditionell endet der Tag mit der BVK-Dinnerparty im Dry Gin & BeefClub.