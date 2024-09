Goldman belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die auf der Lungenkrebs-Fachkonferenz (WCLC) von den Leverkusenern präsentierten Daten erschienen solide, schrieb Analyst James Quigley in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit und Verträglichkeit blieben aber offen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 05:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben