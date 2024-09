EliTe Solar errichtet 8-GW-Solarproduktionszentrum in Ägypten

SINGAPUR, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- EliTe Solar, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Solarproduktionslösungen, hat nach Gesprächen mit dem ägyptischen Premierminister und dem Vorsitzenden der Sonderwirtschaftszone Suez eine Investition zur Errichtung eines 8-GW-Solarproduktionszentrums in der Sonderwirtschaftszone Suez in Ägypten angekündigt. Dieses Großprojekt, das eine bedeutende Expansion in den Nahen Osten darstellt, wird den wachsenden Bedarf an erneuerbaren Energien in der Region decken und einen Beitrag zu Ägyptens sauberer Energiezukunft leisten.

Die neue Anlage wird die Produktion von hocheffizienten Solarzellen und die Modulmontage sicherstellen. Ein erheblicher Teil der Produktion wird in die wichtigsten Märkte, einschließlich der Vereinigten Staaten, exportiert werden, wodurch EliTe Solar zu einem wichtigen Akteur in der internationalen Solarlieferkette wird.