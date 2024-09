Ölpreise deutlich gefallen - Brent fällt erstmals seit Ende 2021 unter 70 Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstagnachmittag deutlich unter Druck geraten. Erstmals seit Dezember 2021 fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent unter 70 US-Dollar. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel 69,42 Dollar. Das waren 2,41 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober fiel um 2,65 Dollar auf 66,06 Dollar.

Die Ölpreise knüpften so an jüngsten Preisabschläge an. In der vergangenen Woche hatte Brent-Öl um etwa fünf Dollar je Barrel verbilligt. Am Montag stabilisierten sich die Preise dann nur vorübergehend.