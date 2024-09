Dax deutlich im Minus - Autowerte unter Druck

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.266 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,0 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die größten Abschläge gab es bei Papieren von BMW, Continental und Mercedes-Benz. Die größten Gewinne gab es entgegen dem Trend bei Anteilsscheinen von Vonovia, Qiagen und MTU.





"Nach Volkswagen muss nun auch BMW seine Jahresprognose senken und begründet dies mit einer Rückrufaktion und einem Auslieferungsstopp wegen technischer Probleme an einem Bremssystem, aber auch der schwachen Nachfrage in und aus China", sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Papiere von BMW verloren im Tagesverlauf um rund 11 Prozent."Im Reich der Mitte haben sich die Präferenzen der chinesischen Konsumenten in den vergangenen Monaten in Richtung eigener Hersteller verschoben, zusätzlich belastet der Zollstreit mit der Europäischen Union das Exportgeschäft. Im Sog der BMW-Aktie, die heute über acht Prozent verliert, fallen die Papiere von Volkswagen und Mercedes und ziehen so gemeinsam den Dax nach unten."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1025 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9070 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 69,51 US-Dollar, das waren 233 Cent oder 3,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.