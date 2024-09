Aktien Wien Schluss Kurse bleiben unter Druck Die Wiener Börse hat am Dienstag geschwächelt. Der Leitindex ATX fiel um 1,07 Prozent auf 3.576,18 Punkte. Marktbeobachter sprachen von vorsichtigen Anlegern vor den am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten sowie der US-Erzeugerpreise am …