Loftware kündigt die Convergence 2024 mit einer Keynote des AWS-Experten für künstliche Intelligenz Ben Schreiner an

Auf der zweitägigen Konferenz wird Ben Schreiner, Leiter für KI und moderne Datenstrategie bei AWS, eine Keynote-Präsentation halten, in der er erörtert, wie Amazon.com die transformative Kraft der KI in seiner globalen Lieferkette einsetzt und wie Sie „in großen Dimensionen" darüber nachdenken sollten, was sie für Ihr Unternehmen tun kann. Zu den weiteren Hauptvorträgen gehört eine Keynote von Jim Bureau, Präsident und Geschäftsführer von Loftware, in der er darlegt, was Unternehmen benötigen, um die komplexen globalen Lieferketten von heute erfolgreich zu verwalten. In dieser Sitzung werden die Zukunftsvisionen von Loftware vorgestellt und die Pläne des Unternehmens zur Umgestaltung der künftigen Lieferkette und der Arbeitsweise der Menschen erläutert, indem die Möglichkeit für ein neues Maß an Konformität, Konsistenz und Effizienz geboten wird.

Zu den weiteren Referenten gehören Fachleute von SAP, GS1, Land O'Lakes, Lubrizol, W. L. Gore, Lakeview Farms, AirLife, SupplyIT und Niagara Bottling. Darüber hinaus werden die diesjährigen Sponsoren – SATO, LTTS, Epson, SI PRO, Brother, Domino, Lowry, Levata und Network Partners Group (NPG) – die neuesten Updates ihrer Produkte und Lösungen vorstellen.

Auf der Convergence 2024 wird es eine Reihe von Veranstaltungen geben, in denen Branchentrends, Kundenberichte und Produktinnovationen vorgestellt werden. Die Teilnehmer haben auch Zugang zu Produktdemonstrationen und können an geführten Lösungstouren teilnehmen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, persönliche Treffen mit Loftware-Etikettierungsexperten zu vereinbaren, um spezifische Fragen oder Anforderungen zu besprechen und an branchenbezogenen Diskussionsrunden teilzunehmen.