Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der IFA wurden die Gewinner der GPTIAwards 2024 bekannt gegeben, die den Kurs für zukünftige technologische Fortschritte vorgeben

BERLIN, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Im Jahr 2024, zeitgleich mit dem hundertjährigen Bestehen der Internationalen Funkausstellung Berlin (IFA), wurden am 6. September die Gewinner der Global Product Technology Innovation Awards (GPTIAwards) bekannt gegeben. Die GPTIAwards wurden 2014 von der International Data Group (IDG) und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ins Leben gerufen und feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Dieser Meilenstein unterstreicht nicht nur den anhaltenden Einfluss und die Autorität des Unternehmens im globalen Technologiesektor, sondern auch seine zentrale Rolle bei der Förderung von Innovationen in der Unterhaltungselektronik weltweit.

Seit ihrer Einführung haben sich die GPTIAwards zu einem wichtigen Indikator für die weltweite Unterhaltungselektronikbranche entwickelt. Sie feiern nicht nur die technologische Innovation, sondern fungieren auch als Chronist und Katalysator für die Entwicklung des Technologiesektors. In den letzten zehn Jahren wurden zahlreiche bahnbrechende Technologien entwickelt und eingeführt. Wir gehen davon aus, dass die nächsten zehn Jahre noch mehr bahnbrechende Innovationen und Produkte bringen werden, die die Branche zu neuen Höhenflügen anspornen.