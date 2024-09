Dax: Kapiert er endlich, wie schlecht Deutschland wirklich dasteht?

Der Dax hat sich seit längerer Zeit von der schwachen Wirtschaft in Deutschland abgekoppelt und alle Warnsignale ignoriert - besonders gut sichtbar beim Vergleich zwischen Dax und ifo Index, die früher parallel liefen. Die Krise bei Volkswagen und das heute bekannt gewordene Desaster bei BMW (und Continental) aber sind eine Art Weckruf, dass die Dinge in die falsche Richtung laufen! In den letzten Monaten aber orientierte sich der deutsche Leitindex vor allem am Dow Jones und schien immun gegenüber den wirtschaftlichen Realitäten in Deutschland. Ist das nun vorbei? Auch in den USA und an den Weltmärkten immer mehr Anzeichen, dass die globale Wirtschaft vor einem Abschwung steht - sichtbar auch am Ölpreis..

Hinweise aus Video: