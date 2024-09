Siyi Intelligence (Syrebo) glänzt auf der WRRC 2024

i-CREATe & WRRC 2024

SHANGHAI, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Siyi Intelligence (Syrebo) spielte eine herausragende Rolle auf der International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2024) und der World Rehabilitation Robot Convention 2024 (WRRC 2024), die vom 23. bis 26. August 2024 in Shanghai stattfand.

Diese Veranstaltung wurde gemeinsam von der Coalition on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology of Asia (CREATe Asia), der China Association of Assistive Products und der Universität Shanghai für Wissenschaft und Technologie ausgerichtet. Das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), die größte akademische Organisation der Welt, fungierte als technischer Sponsor. Prof. Hongliu Yu, der designierte Präsident von CREATe Asia, fungierte als Vorsitzender des Kongresses und reihte sich damit in die bereits beeindruckende Liste der Teilnehmer ein.