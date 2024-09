Europäische Abwasserrichtlinie belastet Gesundheitssystem / Vorstandsvorsitzender Jörg Wieczorek betont die Notwendigkeit einer starken Vertretung der Pharmabranche

Berlin (ots) - Anlässlich der ersten ordentlichen Mitgliederversammlung von

Pharma Deutschland hat der Vorstandsvorsitzende Jörg Wieczorek die bisherige

Bilanz der Neuausrichtung des Verbandes vorgestellt und die Schwerpunkte der

Verbandsarbeit der kommenden Jahre skizziert.



"Die wichtigsten Themenfelder der kommenden Jahre sind die Sicherung des

Produktionsstandortes und der Abbau der bürokratischen Hürden für die

Produktion, die Zulassung und den Vertrieb von Arzneimitteln", so Wieczorek.

"Besonders die Information und die kritische Begleitung der Umsetzung der

kürzlich beschlossenen europäischen Abwasserrichtlinie werden in den kommenden

Monaten für die Branche von Bedeutung sein." Die Richtlinie wurde noch in der

letzten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments beschlossen und sieht vor,

den Großteil der Kosten für die europaweite Einführung einer vierten Klärstufe

der Pharmabranche und der Kosmetikbranche zuzuweisen. Wieczorek kündigte an,

dass der Verband die Politik und die Öffentlichkeit über die finanziellen Folgen

für das deutsche Gesundheitssystem informieren werde. "Wird die Richtlinie in

der jetzigen Form in deutsches Recht umgesetzt, werden Bau und Betrieb der

vierten Klärstufe in den Klärwerken ungefähr 2 Milliarden Euro pro Jahr kosten",

erklärte Wieczorek.









"Die Kosten der Finanzierung der Klärstufe", so Wieczorek weiter, "verteuern die

Arzneimittel. Das sind vor allem Antibiotika und Analgetika und damit die

Arzneimittel, die in großen Mengen benötigt werden und unter hohem Preisdruck

stehen. Die Belastung von Antibiotika und anderen Generika mit rund 2 Milliarden

Euro pro Jahr würde die angespannte Situation im Gesundheitsfinanzierungssystem

weiter verschärfen."



Im Rahmen der nationalen Pharmastrategie und der wachsenden medialen sowie

politischen Aufmerksamkeit für die Branche betonte Wieczorek die Bedeutung der

deutschen Pharmaunternehmen, die mit hohen Investitionen, zahlreichen

Arbeitsplätzen und innovativen Produkten seit langem eine tragende Rolle in der

Volkswirtschaft spielen. "Wir wollen sicherstellen, dass diese Unternehmen in

Zukunft angemessener wahrgenommen werden, als es in den letzten Jahren der Fall

war", erklärte er.



Im Anschluss präsentierte der Vorstandsvorsitzende erste Ergebnisse einer

repräsentativen https://www.pharmadeutschland.de/redakteur_filesystem/public/Pre

ssemitteilungen/20240910_PM_MGV_Wiezcorek_final_Anhang_Umfrage_Civey.pdf (*)

unter der deutschen Bevölkerung. "78 Prozent der Befragten sind der Meinung,

dass die Verursachenden für die Beseitigung von Abwasserverunreinigungen



