TCL auf der IFA 2024 für bahnbrechende Innovationen und prestigeträchtige Branchenauszeichnungen geehrt

BERLIN, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Auf der kürzlich stattgefundenen IFA 2024 in Berlin wurde TCL Electronics, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und die zweitgrößte TV-Marke der Welt, für seine Produktinnovationen und technologischen Lösungen ausgezeichnet. Dank der hochwertigen QD-Mini-LED-Fernseher, NXTFRAME-Fernseher, Smartphones und Haushaltsgeräte erhielt TCL zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen und Anerkennungen von maßgeblichen Medien und Organisationen.

Der Global Product Technology Innovation Award (GPTIAwards), der von der International Data Group (IDG) und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) verliehen wird, würdigt in diesem Jahr die herausragenden Leistungen von TCL in der Unterhaltungselektronikbranche. TCLs A300-Serie NXTFRAME TV, die brandneue TV-Kategorie von TCL, die auf verschiedene Lebensstile abzielt, erhielt den „Lifestyle TV Design Innovation Gold Award" für die Integration von Kunst, Design und Spitzentechnologie. Der TCL-Einbaukühlschrank erhielt den „Free Built-In Design Innovation Gold Award" für sein nahtloses Design, das sich perfekt in die Küche einfügt, da auf beiden Seiten nur ein Zentimeter Abstand erforderlich ist.