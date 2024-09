AKTIE IM FOKUS Kooperation mit Amazon beschert Oracle Rekordhoch Eine Kooperation mit der Amazon-Tochter AWS hat die Aktien von Oracle am Dienstag auf ein Rekordhoch emporschnellen lassen. In der Spitze ging es mit den Papieren um fast 15 Prozent auf über 160 US-Dollar nach oben. Zuletzt waren sie mehrfach an der …