Linglong Tire wird offizieller Global Partner des Chelsea Football Club

In den kommenden Saisons werden Linglong und der FC Chelsea maßgeschneiderte Inhalte und Erlebnisse in strategischen Schlüsselmärkten schaffen und die globale Präsenz von Linglong durch Einsätze am Spielfeldrand der Herren- und Damenmannschaften im Stamford Bridge ausbauen. Das Markenzeichen von Linglong Tire wird häufig im Stamford-Bridge-Stadion zu sehen sein, unter anderem bei Spielen der Premier League, des FA Cup und des League Cup. Darüber hinaus wird Linglong die Partnerschaft weiter aktivieren, um die emotionale Verbindung zwischen der Marke und den Fans über die offiziellen sozialen Medien sowie durch exklusive Interaktionen zwischen Chelseas Starspielern und der Marke zu vertiefen. Es ist erwähnenswert, dass der offizielle Reisebus des Chelsea Football Club ebenfalls mit Linglong-Reifen ausgestattet wird.

ZHAOYUAN, China, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 9. September gab Linglong Tire, ein führender chinesischer Reifenhersteller, offiziell einen mehrjährigen Vertrag mit dem Chelsea Football Club, einem der renommiertesten Fußballclubs der Welt, bekannt und wurde damit zum offiziellen Reifenpartner.

Wang Feng, Vorsitzender und Präsident von Linglong Tire, erläuterte die Hauptgründe für diese Partnerschaft: „Der offizielle globale Partner des Chelsea Football Club zu werden, ist ein wichtiger Meilenstein in der Internationalisierungsstrategie von Linglong Tire. Wir schätzen diese Möglichkeit und werden dies vollends dazu nutzen, den Charme der Marke und die Produktstärke von Linglong Tire in der Welt zu präsentieren. Wir freuen uns darauf, mit Chelsea zusammenzuarbeiten, um Fans und Verbrauchern auf der ganzen Welt Leidenschaft sowie Exzellenz zu bieten und gemeinsam ein neues Kapitel in der Markenentwicklung zu schreiben."

Casper Stylsvig, Leiter für Marketing & Vertrieb des Chelsea FC, kommentierte: „Wir freuen uns, Linglong Tire als unseren neuen offiziellen globalen Reifenpartner begrüßen zu dürfen. Es handelt sich um ein ehrgeiziges und innovatives Unternehmen, das sich der Exzellenz in Herstellung, Service und Marke verschrieben hat. Wir freuen uns darauf, zu den globalen Wachstumsplänen von Linglong beizutragen und mit einer renommierten chinesischen Marke zusammenzuarbeiten, um unsere Präsenz in China auszubauen."

Der Chelsea Football Club, eine glänzende Perle in der englischen Premier League, kann auf eine Geschichte zurückblicken, die bis ins Jahr 1905 zurückreicht, was ihn zu einem der ältesten und einflussreichsten Fußballvereine Englands macht. Seit seiner Gründung hat der FC Chelsea mit seinen brillanten Leistungen, seinen herausragenden Spielern und seinem einzigartigen taktischen Stil einen bleibenden Eindruck auf der Weltbühne des Fußballs hinterlassen.

Linglong Tire kann auf ein halbes Jahrhundert handwerklichen Könnens und unermüdlichen Strebens nach Qualität zurückblicken. Das Unternehmen hat seine Produkte in 173 Länder exportiert und verfügt über einen treuen Kundenstamm in aller Welt. Die Zusammenarbeit zwischen zwei Parteien ist nicht nur eine starke Kombination aus Markenstärke und Markteinfluss, sondern auch eine tiefgreifende Resonanz und gemeinsame Glaubensausübung im Streben nach Spitzenleistungen. Auch in Zukunft wird Linglong Tire seinem ursprünglichen Anspruch und dem Prinzip „Qualität geht vor" treu bleiben und mit hervorragenden Produkten sowie Dienstleistungen die Anerkennung und den Respekt von Verbrauchern weltweit gewinnen. Gleichzeitig wird die enge Zusammenarbeit mit dem Chelsea Football Club der Welt die Stärke der chinesischen intelligenten Produktion zeigen, welche die Leidenschaft und die Träume der Marke vermitteln sowie die chinesische Reifenmarke auf der Weltbühne des Fußballs noch heller erstrahlen lassen!

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2501399/image_5003269_25518994.jpg

