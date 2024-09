Milliken & Company feiert den R&D 100 Award für Polartec Power Shield Pro

„Wir fühlen uns geehrt, einen R&D 100 Award für Polartec Power Shield Pro zu erhalten", sagte Halsey Cook, Präsident und CEO von Milliken. „Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung von Hochleistungstextilien, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Herzlichen Glückwunsch an das Polartec-Team für seine harte Arbeit und Innovation."

Mit den R&D 100 Awards, die oft als „Innovations-Oscars" bezeichnet werden, werden die bedeutendsten Fortschritte des Jahres in Wissenschaft und Technologie gewürdigt. Power Shield Pro wurde für Outdoor- und Aktivbekleidung wie Jacken, Hosen, Handschuhe und Westen entwickelt und aufgrund seiner hervorragenden Kombination aus Atmungsaktivität, Strapazierfähigkeit und Wasserbeständigkeit ausgewählt - damit ist es die erste Wahl für Outdoor-Profis und Enthusiasten, die Wert auf pflanzliche Produkte legen. Milliken wurde bereits in der Vergangenheit mit dem R&D 100 Award für verschiedene Innovationen und Fortschritte in den Bereichen Spezialchemikalien und Hochleistungstextilien ausgezeichnet.

„Milliken setzt sich auch weiterhin für die Förderung einer Innovationskultur ein, um sicherzustellen, dass unsere Textilprodukte weiterhin Industriestandards für hervorragende Leistungen setzen", sagte Allen Jacoby, EVP und Präsident von Millikens Textilgeschäft. „Diese Auszeichnung spiegelt nicht nur unsere technischen Fähigkeiten wider, sondern auch die Leidenschaft und das Fachwissen unserer Teams. Wir sind unglaublich stolz auf das, was das Polartec-Team mit Power Shield Pro erreicht hat."

Seit seiner Gründung im Jahr 1865 hat Milliken Pionierarbeit bei der Weiterentwicklung der Stofftechnologie geleistet. Seit seinen Anfängen als kleiner Wollstoffhändler hat sich Milliken zu einem weltweit führenden Unternehmen für Leistungs- und Schutztextilien entwickelt, das kontinuierlich Branchenstandards für Qualität und Innovation setzt. Polartec baut auf Millikens reicher Geschichte des technologischen Fortschritts mit seinen Fähigkeiten im Bereich der Hochleistungstextilien auf und kombiniert mehr als ein Jahrhundert an Expertise mit modernster Forschung und Entwicklung.