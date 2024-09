SDAIA startet Initiative zur Förderung der ethischen KI-Forschung und -Anwendungen

RIYADH, Saudi-Arabien, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Die saudische Daten- und KI-Behörde (SDAIA) startete heute eine bahnbrechende Initiative, um die ethische Forschung und Anwendung künstlicher Intelligenz voranzutreiben. Diese wichtige Ankündigung wurde am Rande der dritten Ausgabe des Global AI Summit gemacht, der derzeit in Riad stattfindet. Das bahnbrechende Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) entwickelt wurde, soll einen neuen Standard in der globalen KI-Landschaft setzen und das Engagement des Königreichs für verantwortungsvolle Innovation unterstreichen.

Das hochrangige Ministersegment für KI-Ethik und -Governance wird auf dem Global AI Summit (GAIN) 2024 organisiert. Das Programm fördert den Austausch von Wissen und bewährten Verfahren zur Integration ethischer Standards bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Außerdem soll ein umfassender Rahmen für die Bewertung der ethischen Reife von KI-Systemen geschaffen, die Zusammenarbeit zur Förderung von Forschung und ethischen Anwendungen erleichtert sowie verantwortungsvolle KI auf globaler Ebene durch wirkungsvolle Überlegungen und die Harmonisierung von Strategien gefördert werden.