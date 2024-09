Elum Energy sichert sich 13 Millionen Dollar in der Serie B, um das Wachstum und die Innovation im Management erneuerbarer Energien weltweit zu beschleunigen

PARIS, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Elum Energy, ein führender Anbieter von fortschrittlichen Energiemanagementlösungen für erneuerbare Energiesysteme, hat sich eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 13 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Energize Capital und mit Beteiligung der bestehenden Investoren Alter Equity und Cota Capital gesichert. Diese Investition wird die ehrgeizigen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen, um den boomenden globalen Markt für erneuerbare Energien zu adressieren, einschließlich einer Markteinführung in den USA, sowie die Produktentwicklung in den Kategorien Energiespeicherung und EV-Integration.

Die Solarbranche entwickelt sich rasant weiter, da die installierte Anlagenbasis wächst und die Projektstandorte immer komplexer werden, da neben Solaranlagen auch Batterien, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und andere Anlagentypen eingesetzt werden. Die weltweite Kapazität für Strom aus erneuerbaren Energien wird von 2023 bis 2027 voraussichtlich um 65 % wachsen, und es wird erwartet, dass 30 % der dezentralen Solarprojekte bis zum selben Jahr mit Batteriespeichern gekoppelt sein werden. Da die Branche der erneuerbaren Energien reift und das Netz dynamischer wird, benötigen Anlagenbesitzer fortschrittliche und zuverlässige Betriebs- und Wartungslösungen. Elum Energy hat sich auf die Industrialisierung der Überwachung und Steuerung von Standard- und hybriden PV-Projekten spezialisiert, um eine nahtlose Integration in kommerzielle und industrielle (C&I) Installationen, Microgrids und Utility-Scale-Projekte zu gewährleisten.

„Die Herausforderung, verschiedene erneuerbare Energiequellen in bestehende Stromnetze zu integrieren, bleibt angesichts der weltweiten Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen kritisch", sagte Cyril Colin, Geschäftsführer und Mitbegründer von Elum Energy. „Elum bietet eine zukunftssichere, interoperable Lösung für die Überwachung und Steuerung der heutigen Energiesysteme. Wir freuen uns, mit Energize zusammenzuarbeiten, einem Investor mit Fachwissen im Energiebereich und einer gemeinsamen Vision, um mit ein intelligentes, robustes und flexibles Netz aufzubauen, das mit erneuerbaren Energien betrieben und durch skalierbare Softwaretechnologie verwaltet wird."