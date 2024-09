DAX weiter im Tiefenrausch

Von daher muss die Annahme aufgestellt werden, dass unter dem EMA 200 bei aktuell 18.214 Punkten weitere Abschläge mindestens auf 18.000 Zähler zu erwarten sind. Unglücklicherweise ist der DAX hierdurch wieder in seinen ursprünglichen Abwärtstrend bestehend seit Mitte Mai zurückgefallen, was den Rückweg auf der Oberseite erheblich erschweren dürfte. Spekulativ könnte ein Short-Investment unter dem EMA 200 anvisiert werden, die Haltedauer beträgt hierbei aber nur wenige Stunden bis Tage. Auf der Oberseite bedarf es mindestens eines Kurssprungs über 18.780 Zähler, damit noch einmal die Jahres- und Rekordhochs bei 18.990 Punkten ins Visier der Bullen geraten. Derzeit ist an eine derartige Entwicklung aber nicht zu denken.

Aktuelle Lage