Visa trotzt dem Markttrend

Bekanntlich ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste, investierte Anleger sollten auf der Hut sein und ihre Long-Positionen durch eine Anhebung der Verlustbegrenzung enger absichern. Ein mögliches Niveau stellte der Bereich um den EMA 50 bei 278,60 US-Dollar dar. Insgesamt wird Visa jedoch Kurspotenzial an 300,78 US-Dollar zugeschrieben, sofern der Wert auch an dem Rekordhoch von 290,96 US-Dollar aus März diesen Jahres vorbeikommt. Der angesprochene Pullback könnte dagegen locker in den Bereich von 273,00 US-Dollar abwärts reichen, ohne das übergeordnet bullische Chartbild insgesamt zu gefährden. Genau diese Stelle würde sich sehr gut für eine strategische Long-Positionierung anbieten.

Trading-Strategie: