JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom mit einem Kursziel von 21,80 Euro auf "Overweight" belassen. Seine bevorzugten Werte im europäischen Investitionsgütersektor seien Alstom, IMI, Kion, Knorr-Bremse, Prysmian, Rotork und Schneider Electric, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er attestiert diesen vernünftige Bewertungen und Konsensschätzungen. Bei Alstom hob er das positive Marktumfeld, das Selbsthilfepotenzial und die Verringerung von Risiken durch den geplanten Schuldenabbau hervor. Derweil rät der Experte von Alfa Laval und Siemens Energy ab./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 16,17EUR auf Tradegate (11. September 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 21,80

Kursziel alt: 21,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m