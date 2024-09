Agrarinvestments – Ernte einfahren?

Anleger sind häufig auf der Suche nach Trendthemen. Diese Anlage sollen in einem breit diversifizierten Portfolio für Stabilität und in gewissen Marktphasen für eine Überperformance sorgen. Eine dieser Trends stellen Agrarinvestments dar. Agrar- und Forstinvestments haben sich in der Vergangenheit langfristig unabhängig von geopolitischen Krisen und Konjunktureinbrüchen als wertstabil bewiesen

