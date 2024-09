Gold zieht an

Tagesbericht vom 11.09.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.504 auf 2.516 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 2.523 $/oz um 17 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Maschinenbau meldet für die ersten 7 Monate 2024 einen Produktionsrückgang um 6,8 %.



Kommentar: Der Mangel an Facharbeitern wird in den nächsten Jahren das kleinste Problem der deutschen Wirtschaft.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 73.508 Euro/kg, Vortag 72.919 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber steigt (aktueller Preis 28,67 $/oz, Vortag 28,32 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 946 $/oz, Vortag 944 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 970 $/oz, Vortag 938 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 69,89 $/barrel, Vortag 71,70 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich um 1,4 % oder 2,0 auf 147,3 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 6,2 % und Alamos 3,3 %. Bei den kleineren Werten können Orezone 6,1 %, New Found Gold 5,9 % und Skeena 5,5 % zulegen. Monument gibt 3,0 % nach. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 5,7 %, SSR 5,3 % und Mandalay 4,8 %. Silver Bull verliert 3,2 %.





Die südafrikanischen Goldwerte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Sibanye fallen 5,6 % und Anglogold 4,7 %.





Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessert sich Capricorn 2,9 %. Rand fallen 8,8 % und Aurelia 6,1 %. Bei den Explorationswerten ziehen Horizon 16,4 %, Focus 11,1 % und Chalice 9,1 % an. Bei den Metallwerten steigt Independence Group 10,8 %.

