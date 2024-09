Konkurrent von Dell und Super Micro Computer bricht ein – was ist da los?

Weitere Profiteure der milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur sind die Hardware-Hersteller Dell und Hewlett Packard Enterprise, kurz HPE. Die konnten nach der jahrelangen Flaute auf dem PC-Markt mithilfe von KI-Servern zurück auf den Wachstumspfad finden.

Margenschwäche und Zweifel am KI-Trade

Allerdings ist das Geschäft inzwischen hart umkämpft, sodass die Margen leiden. Insbesondere in den vergangenen Handelstagen sind Server-Aktien unter Druck geraten – auch weil zunehmend Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Trades aufkommen.

Besonders schwer getroffen wurde am Dienstag die Aktie von HPE. Die gab im Handel an der Börse in New York um 8,5 Prozent nach und wechselte damit gegenüber dem Jahresbeginn das Vorzeichen. Inzwischen steht hier ein Minus von 5,2 Prozent zu Buche, nachdem die Anteile zeitweise 34 Prozent vorne lagen.

Milliardenschwere Kapitalerhöhung angekündigt

Grund für die Schwäche war die Herausgabe neuer Vorzugsaktien. HPE hatte bekanntgegeben, insgesamt 27 Millionen neue Anteile mit einem Preis von 50 US-Dollar zu platzieren. So sollen bis zu 1,35 Milliarden US-Dollar eingenommen werden, die vor allem die Übernahme des Netzwerkausrüsters Juniper finanzieren sollen.

HPE hatte unmittelbar nach dem Jahreswechsel angekündigt, den Konkurrenten von Marktführer Cisco für 13 Milliarden US-Dollar erwerben zu wollen, um seine Marktposition zu stärken und sein Wachstum zu beleben.

Sollte die Kapitalerhöhung überzeichnet sein, behält sich HPE vor, weitere 3 Millionen Vorzugsaktien zu platzieren, um so insgesamt bis zu 1,46 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital einzusammeln.

Fazit: Nach einer Bodenbildung für Value-Anleger geeignet

Die Aktie von Server-Anbieter Hewlett Packard Enterprise ist am Dienstag stark unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen eine milliardenschwere Kapitalerhöhung und die Herausgabe neuer Vorzugsaktien bekanntgegeben hat.

Das verschärft die Korrektur der Anteile, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche trotz um 35 Prozent höherer Erlöse im Server-Geschäft mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugen konnte.

Sobald sich das Kursgeschehen stabilisiert hat, sollten insbesondere Value-orientierte Anleger einen Blick auf das Papier werfen, das aktuell mit einer Dividendenrendite von rund 3 Prozent und einem für 2024 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,2 handelt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion