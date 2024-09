PRODUCTLIFE GROUP ERWIRBT OUTCOMES'10 UND ERWEITERT DAMIT DAS POTENZIAL FÜR DEN ZUGANG ZUM EUROPÄISCHEN MARKT

PARIS, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- Die ProductLife Group (PLG), ein globaler Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Regulierung, Wissenschaft, Konformität und digitaler Wandel für die Biowissenschaftsbranche, freut sich, die Übernahme von Outcomes'10 bekannt zu geben, einem führenden spanischen Beratungsunternehmen für Biowissenschaften, das Dienstleistungen in den Bereichen Patientenzugang und Evidenzgewinnung anbietet.

Outcomes'10 wurde vor 15 Jahren gegründet und aufgrund seiner umfassenden und zuverlässigen Dienstleistungen ein vertrauenswürdiger Partner für den Marktzugang in Spanien, einschließlich Preisgestaltung und Kostenerstattung, Gesundheitsökonomie und Ergebnisforschung sowie Generierung von Daten aus der Praxis. Diese Akquisition erfolgt weniger als ein Jahr nach den Übernahmen von Intexo in Italien und Commercial Eyes in Australien und wird das Bestreben von PLG unterstützen, ein globales Marktzugangsangebot aufzubauen. Diese erweiterte Plattform wird Synergien nutzen und den Kunden von PLG umfassende Zugangsdienste bieten, die andere Beratungsangebote im Bereich der Regulierung ergänzen.