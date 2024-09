Aufspaltungsgerüchte lasten auf dem Kurs!

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die von der EU-Kommission verhängten Geldstrafen von Milliarden Euro gegen die US-Technologiekonzerne Apple und Google bestätigt. Im Falle von Google stellte das Gericht fest, dass das Unternehmen seine beherrschende Stellung missbraucht hatte, indem es seinen eigenen Preisvergleichsdienst in den Suchergebnissen bevorzugt präsentierte. Daraus resultierte eine Geldbuße in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. Dieses Urteil könnte weitreichende Auswirkungen haben, da es Behörden weltweit die Möglichkeit gibt, Google auch in anderen Bereichen zu beschränken. Zusätzliche Probleme könnten in den USA auf Google zukommen, da das US-Justizministerium in Betracht zieht, den Technologiekonzern aufzuspalten und verschiedene Geschäftsbereiche abzutrennen. Hier stehen beispielsweise der Webbrowser Chrome oder das Werbesystem AdWords im Raum.

Der Aktienkurs von Alphabet verzeichnete nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 23. Juli 2024 einen Tagesverlust von knapp 5,50 Prozent, nachdem die Zahlen schlechter als erwartet ausfielen. Im Kontext der Schwäche von "Big Tech" sank der Kurs in den Folgetagen noch einmal um 4,23 Prozent und markierte am 9. September das partielle Tief bei 148,20 US-Dollar. Aktuell ist eine leichte Erholung auf 151,57 US-Dollar zu beobachten, nachdem die Unterstützung bei 152,10 US-Dollar aktuell getestet wird. Vom All-Time-High ist der Kurs mittlerweile um rund 22 Prozent entfernt. Eine Möglichkeit, den Chart zu interpretieren, ist, dass die Bären das Kommando übernommen haben. Es herrscht zunehmende Unsicherheit aufgrund des EuGH-Urteils und des Damoklesschwerts Aufspaltung. In diesem Fall ist von weiterem Verkaufsdruck in den nächsten Tagen auszugehen. Dabei ist ein Test der Unterstützung am Level von 134,53 US-Dollar denkbar. Kaufbereitschaft könnte durch die Senkung des US-Leitzinses um 50 Basispunkte am 18. September entstehen. Aktuell gehen die Marktteilnehmer hierfür von einer Wahrscheinlichkeit von 39 Prozent aus.

Alphabet, Inc. Class C (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: