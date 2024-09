Barrick meldet erste, ermutigende Ergebnisse von den Tembo-Lizenzen

Schon 2022 hatte Lake Victoria Gold (TSXV LVG / WKN A3E4WC) einen Teil seiner Tembo-Lizenzgebiete in Tansania an Bulyanhulu Gold Mine Limited („Buly“) abgetreten, eine Partnerschaft zwischen Barrick Gold und der Regierung des ostafrikanischen Landes. Neben Zahlungen in potenziell zweistelliger Millionenhöhe hat sich der zweitgrößte Goldproduzent der Welt dabei auch verpflichtet, Millionen Dollar in die Exploration der Liegenschaften zu investieren, was jetzt erste Früchte trägt.

Denn obwohl im ersten Quartal 2024 auf Grund der außergewöhnlich starken Regensaison die Arbeiten im Feld verzögert wurden, erhielt Buly / Barrick immerhin die Analyseergebnisse von ersten Bohrungen, die im vierten Quartal 2023 durchgeführt wurden. Diese konnten bereits zum Teil überprüft und bewertet werden und die vorläufigen Ergebnisse wiesen vielversprechende, anomale Goldwerte entlang linearer, geophysikalischer Strukturen auf, von denen man glaubt, dass es sich um geologische Kontakte handelt. Besonders interessant: Damit in Beziehung stehende rauchige Quarzgänge lassen auf ein ähnliches geologisches Umfeld schließen, wie es bei der Bulyanhulu-Mine auftritt. Was, so das Lake Victoria Gold, wiederum auf eine mögliche Goldmineralisierung hinweist.

Auf jeden Fall sind im zweiten Quartal die Arbeiten im Feld wieder angelaufen, indem zwei Bohrgeräte in den nordwestlichen Teil der Lizenzen verlegt wurden. Dabei stand das Zielgebiet Kalemero im Mittelpunkt, wo man auf mögliche Ausdehnungen des Vererzungssystems von Bulyanhulu unter transportiertem Regolith abzielte.

Bemerkenswerte Entdeckungen waren unter anderem mäßige bis starke Scherung, Quarzgänge und geringfügige Pyrit-Sulfid-Mineralisierung, die mit interpretierten geologischen linearen Merkmalen übereinstimmen. Man darf auf weitere Erkenntnisse gespannt sein, den laut Lake Victoria Gold ist dies eine entscheidende Bohrphase für die Validierung der geologischen Gegebenheiten und die Entdeckung von Ziele für potenzielle Satellitenerzkörper!

Jetzt geht es im dritten Quartal mit weiteren Bohrungen im Zielgebiet Ngula weiter, wo man potenzielle Vererzung untersuchen und bewerten will.

Gute Indikatoren für potenzielle Goldvererzung

David Scott, Managing Director Tanzania und geologischer Berater bei Lake Victoria Gold betrachtet die geologischen Strukturen, die in der aktuellen Bohrphase von Buly angetroffen wurden als vielversprechend, da sie Ähnlichkeiten zu jenen zeigen würden, die in produktiven Bereichen der Bulyanhulu-Mine zu beobachten seien. Insbesondere das Auftreten von starken Scherungen und Quarzgängen innerhalb dieser Strukturen sei „besonders ermutigend“ erklärte Herr Scott weiter, da dies gute Indikatoren für potenzielle Goldmineralisierung seien.

Jetzt, so Scott weiter, warte das technische Team von Lake Victoria mit Spannung auf die Ergebnisse, die im kommenden Quartal zu erwarten seien. Denn damit, so der Experte, könne man den potenziellen Umfang und das Ausmaß der Mineralisierung innerhalb dieser Lizenzen weiter definieren.

Marc Cernovitch, CEO & Director, weist darauf hin, dass das schlechte Wetter im ersten Quartal und die bislang langsamer als erwartet erfolgenden Investitionen von Barrick zwar zu einem langsamen Anlaufen der Explorationsaktivitäten geführt hätten, diese aber nun beginnen würden Fortschritte zu machen. Nicht nur, dass die vielversprechenden Ergebnisse der jüngsten Bohrkampagne die potenzielle Kontinuität der Vererzungszonen andeuten würden, sie würden auch das Zutrauen des Lake Victoria Gold-Managements stärken, so Herr Cernovitch. Man werde diese Informationen auch nutzen, um die Position des Unternehmens in der Region zu stärken. Er sieht gute Chancen, dass Buly neue, signifikante Lagerstätten entdeckt, nun da die Explorationsaktivitäten Fahrt aufnehmen würden.

Analysten bekräftigen Kursziel

Die Analysten von Atrium Research bekräftigen angesichts dieser Neuigkeiten ihre Kaufempfehlung für die Lake Victoria Gold-Aktie und halten am Kursziel von 0,45 CAD fest. Vom aktuellen Kurs an der TSXV aus bedeutet das ein Aufwärtspotenzial von rund 165%.

Die Experten erinnern daran, dass Barrick zusagte, 9 Mio. USD in die Explorationsaktivitäten auf den von Lake Victoria Gold erworbenen Gebieten zu investieren. Darüber hinaus, so Atrium wurde eine gleitende Skala von Zahlungen an Lake Victoria vereinbart, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine bei der Ressourcendefinition abhängt. Im positivsten Szenario könnten Lake Victoria Gold so bis zu 45 Mio. USD zufließen.

