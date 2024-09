"Diebisch gute Deals" - Bonial startet kreative Werbekampagne für kaufDA (FOTO)

Berlin (ots) -



- "Diebisch gute Deals", mit diesem Claim startet Bonial neue nationale

(D)OOH-Werbekampagne für seine Local-Shopping-App kaufDA

- Vom 10. September 2024 bis 21. Oktober werden deutschlandweit

kaufDA-Werbeflächen (Screens, City Light Poster, Werbesäulen,

Großflächenplakate) an fast 3.000 Standorten zu sehen sein und kaufDA auf

kreative Weise als die ultimative App für "diebisch gute Deals" positionieren



Bonial, führender Anbieter im Bereich der digitalen Angebotsplattformen, hat mit

der App kaufDA eine aufmerksamkeitsstarke Branding Kampagne "Diebisch gute

Deals" gestartet. Die Kampagne wird deutschlandweit mit einem Fokus auf

Out-of-Home-Werbung durchgeführt. Durch die enge Verbindung der App zum

Einzelhandel, soll die Kampagne insbesondere auf Retail Media Screens im

stationären Handel ihre Wirkung entfalten - unter anderem bei OBI, EDEKA, Netto

Marken-Discount, REWE, Nahkauf, Budni, Bünting und Netto Scottie. Neben dem POS

wird die Kampagne verstärkt an Bahnhöfen in München, Hamburg und Berlin

ausgespielt. Ergänzt wird die Kampagne mit Anzeigen bei BILD.







einkaufsfreudigen Menschen zu erreichen, die clevere Wege suchen, um die besten

Deals zu ergattern. Denn kaufDA hilft, mehr aus alltäglichen Einkäufen

herauszuholen und ermöglicht es den Nutzer:innen, einfach und effektiv zu

sparen.



Emotionales Shopping-Erlebnis



Florian Reinartz, CMO & CCO von Bonial freut sich über die Kampagne: "Jeder

kennt das Gefühl, wenn man einen besonders guten Deal gemacht hat - ein kleiner

Triumph, der auch ein wenig diebische Freude weckt. Genau dieses Gefühl steht im

Zentrum der neuen Kampagne und spiegelt die positiven Emotionen bei der Nutzung

von kaufDA: Glück, Stolz und diebische Freude."



Stefani Staeck, Head of Performance & Brand Marketing von Bonial ergänzt: "Wir

möchten, dass unsere Nutzer:innen vernünftige und informierte Kaufentscheidungen

treffen können. Es geht nicht nur darum, Geld zu sparen, sondern auch das

positive Gefühl, einen wirklich guten Deal gemacht zu haben."



Die Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der Agentur la red entwickelt wurde,

zeigt, dass smartes Shopping nicht nur Spaß macht, sondern auch eine gewisse

schelmische Freude hervorruft, wenn wir stolz auf unsere Einkäufe sind.



Über Bonial



Bonial gehört zur

Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing

Partner und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation in Deutschland

und Frankreich. Seit über 15 Jahren verbindet Bonial Verbraucher:innen mit

Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der

digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen

Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle

Marketinglösungen für 1.500 namhafte Einzelhändler und begeistert aktuell

monatlich 13,8 Millionen Nutzer:innen auf seinen Plattformen kaufDA und

MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.



Pressekontakt:



Bonial International GmbH

Pressestelle

Caroline Jandl-Schulze

Hussitenstraße 32-33

D-13355 Berlin

Telefon: +49 151 6753 7508

Mail: mailto:c.jandl-schulze@bonial.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130394/5861964

OTS: Bonial International GmbH





Die neue Kampagne zielt darauf ab, nicht nur Sparfüchse, sondern alleeinkaufsfreudigen Menschen zu erreichen, die clevere Wege suchen, um die bestenDeals zu ergattern. Denn kaufDA hilft, mehr aus alltäglichen Einkäufenherauszuholen und ermöglicht es den Nutzer:innen, einfach und effektiv zusparen.Emotionales Shopping-ErlebnisFlorian Reinartz, CMO & CCO von Bonial freut sich über die Kampagne: "Jederkennt das Gefühl, wenn man einen besonders guten Deal gemacht hat - ein kleinerTriumph, der auch ein wenig diebische Freude weckt. Genau dieses Gefühl steht imZentrum der neuen Kampagne und spiegelt die positiven Emotionen bei der Nutzungvon kaufDA: Glück, Stolz und diebische Freude."Stefani Staeck, Head of Performance & Brand Marketing von Bonial ergänzt: "Wirmöchten, dass unsere Nutzer:innen vernünftige und informierte Kaufentscheidungentreffen können. Es geht nicht nur darum, Geld zu sparen, sondern auch daspositive Gefühl, einen wirklich guten Deal gemacht zu haben."Die Kampagne, die in Zusammenarbeit mit der Agentur la red entwickelt wurde,zeigt, dass smartes Shopping nicht nur Spaß macht, sondern auch eine gewisseschelmische Freude hervorruft, wenn wir stolz auf unsere Einkäufe sind.Über BonialBonial gehört zur Axel Springer SE, dem führenden digitalen Verlag in Europa.Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store MarketingPartner und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation in Deutschlandund Frankreich. Seit über 15 Jahren verbindet Bonial Verbraucher:innen mitGeschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in derdigitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalenAngebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelleMarketinglösungen für 1.500 namhafte Einzelhändler und begeistert aktuellmonatlich 13,8 Millionen Nutzer:innen auf seinen Plattformen kaufDA undMeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.Pressekontakt:Bonial International GmbHPressestelleCaroline Jandl-SchulzeHussitenstraße 32-33D-13355 BerlinTelefon: +49 151 6753 7508Mail: mailto:c.jandl-schulze@bonial.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/130394/5861964OTS: Bonial International GmbH