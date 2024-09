Ein Drittel der Unternehmen mit hervorragender Konnektivität zählt sich laut internationaler TeamViewer-Studie zu den führenden in ihrer Branche

Das sind die Ergebnisse der Studie „The Real Value of Technology Connectivity", die das Marktforschungsinstitut FT Longitude im Auftrag von TeamViewer durchgeführt hat. In der Studie wurden insgesamt 500 Unternehmensvertreter aus Deutschland, Australien, Großbritannien, Japan, Kanada und den USA zum Stand ihrer Konnektivität sowie wirtschaftlichen Faktoren befragt. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit auszuwählen, ob sie die Konnektivität in ihrer Organisation nahtlos (seamless), hervorragend (excellent), gut (good), durchschnittlich (average) oder schlecht (poor) einschätzen.

In der globalen Untersuchung gab nur eins von 20 Unternehmen an, bei der Technologie im gesamten Unternehmen bereits nahtlos aufgestellt zu sein. Somit haben rund 95 Prozent der Unternehmen bis zur nahtlosen Konnektivität noch Luft. Ein ähnliches Bild zeichnet sich in Deutschland ab: 94 Prozent der Teilnehmenden gaben an, dass ihr Unternehmen noch nicht über nahtlose Konnektivität verfügt.

Über die Notwendigkeit, diese Lücke zu schließen, herrscht unter deutschen Unternehmen dagegen Einigkeit:

77 Prozent sind überzeugt, dass Konnektivität bei der Technologie eine bessere Interaktion mit den Kunden ermöglicht und die Kundenzufriedenheit erhöht (global: 80 Prozent)

73 Prozent sagen, dass nahtlose Konnektivität bessere Innovationen ermöglicht (global: 80 Prozent)

96 Prozent sagen, dass Konnektivität die Mitarbeiterbindung erhöht (global: 86 Prozent)

Nahtlose Konnektivität bedeutet, dass Mitarbeitende eines Unternehmens ohne jede Unterbrechung arbeiten und miteinander kollaborieren können. Je besser die Konnektivität, desto höher sind unter anderem die Widerstandsfähigkeit und das Risikomanagement eines Unternehmens. Bessere Konnektivität hilft außerdem dabei, der wachsenden Bedrohung durch Cyber-Angriffe zu begegnen. So gehören 38 Prozent aller Unternehmen mit hervorragender Konnektivität laut Angaben der Teilnehmenden zu den führenden Unternehmen ihrer Branche im Bereich der Cyber-Sicherheit, verglichen mit 22 Prozent mit lediglich guter Konnektivität.

