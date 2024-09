Beschäftigungsquoten 2023 in Deutschland auf allen Qualifikationsniveaus höher als im OECD-Durchschnitt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

WIESBADEN (ots) -- Abstand zwischen Beschäftigungsquoten von Personen mit mittlerem und hohemBildungsabschluss in Deutschland nur halb so groß wie im OECD-Durchschnitt- Personen mit niedrigem Abschluss in Deutschland deutlich seltener erwerbstätigals höher Qualifizierte- Große Unterschiede zwischen den Bundesländern bei den Beschäftigungsquoten vonformal GeringqualifiziertenIn Deutschland waren 25- bis 64-Jährige mit mittlerem Bildungsabschluss im Jahr2023 deutlich häufiger erwerbstätig als im OECD-Durchschnitt. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag die Beschäftigungsquote indieser Personengruppe bei 83 %, während der OECD-Durchschnitt 77 % betrug. Vonden 25- bis 64-Jährigen mit hohem Bildungsabschluss waren 2023 in Deutschland 89% erwerbstätig, hier bewegte sich die Quote leicht über dem OECD-Durchschnittvon 87 %. Damit unterschieden sich die Beschäftigungsquoten von Personen mitmittleren und hohen Abschlüssen in Deutschland lediglich um rund 5Prozentpunkte. Im Durchschnitt der OECD-Staaten war der Unterschied mit rund 10Prozentpunkten doppelt so groß. Dies zeigt die besondere Bedeutung der beidenSäulen der beruflichen Qualifikation in Deutschland (Duale Ausbildungeinschließlich höherer beruflicher Qualifizierung sowie akademischeBildungsgänge). Die Beschäftigungsquote formal Geringqualifizierter lag inDeutschland mit 66 % erheblich niedriger als bei Personen mit höherenAbschlüssen, aber deutlich höher als im OECD-Durchschnitt (60 %).Deutliche Unterschiede bei den Beschäftigungsquoten nach Bundesländern beiniedrigem BildungsstandIn den meisten Bundesländern wichen im Jahr 2023 die Beschäftigungsquoten fürPersonen mit hohem Bildungsabschluss nur geringfügig vom Bundesdurchschnitt (89%) ab. Die niedrigste Quote hatte Sachsen-Anhalt mit 86 %, während die Quoten inBayern und Sachsen mit jeweils 90 % am höchsten waren.Die höchsten Beschäftigungsquoten für Personen mit mittlerem Bildungsstandwiesen Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen (85 %) auf. Hier lagen dieBeschäftigungsquoten über dem Bundesdurchschnitt (83 %). Die niedrigsten Quotengab es in Bremen und Berlin (jeweils 79 %).Deutliche Unterschiede im Ländervergleich lagen bei Personen mit niedrigemBildungsstand vor. Die Beschäftigungsquoten für formal Geringqualifizierte warenin Sachsen-Anhalt, Berlin und Sachsen mit jeweils 58 % deutlich niedriger als imBundesdurchschnitt (66 %). Die höchste Beschäftigungsquote bei Personen mitniedrigem Bildungsstand wies Bayern auf (74 %), gefolgt von Baden-Württemberg(72 %).Methodische Hinweise: