Hillstone Networks wird zum zweiten Mal in Folge in die Gartner Peer Insights(TM) Voice of the Customer for Network Detection and Response aufgenommen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - SANTA CLARA, Kalifornien, 11.September 2024 /PRNewswire/ - Hillstone Networks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4249603-1&h=3895138609&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4249603-1%26h%3D462857230%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hillstonenet.com%252F%26a%3DHillstone%2BNetworks&a=Hillstone+Networks) , ein führenderAnbieter von Cybersicherheitslösungen, wurde im Bericht "Voice of the Customer2024 for Network Detection and Response (NDR)" als "Strong Performer"ausgezeichnet. In einem Umfeld, in dem Cybersicherheit zu einer entscheidendenPriorität für Unternehmen geworden ist, hat sich Hillstone Networks mit seinemBreach Detection System (BDS) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4249603-1&h=630561399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4249603-1%26h%3D2735427046%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hillstonenet.com%252Fproducts%252Fbreach-prevention%252F%26a%3DBreach%2BDetection%2BSystem%2B(BDS)&a=Breach+Detection+System+(BDS)) als innovativer Marktführer etabliert, eine Lösung, die vonExperten und Anwendern gleichermaßen anerkannt wird. Im kürzlichveröffentlichten Voice of the Customer for Network Detection and Responseerhielt Hillstone Networks eine Kundenbewertung von 5,0 Sternen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4249603-1&h=3733597295&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4249603-1%26h%3D2100708597%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Freviews%252Fmarket%252Fnetwork-detection-and-response%252Fvendor%252Fhillstone-networks%252Fproduct%252Fhillstone-breach-detection-system%26a%3D%25C2%25A0rating%2Bof%2B5.0%2Bstars%252C&a=%C2%A0von+5%2C0+Sternen) ,basierend auf 39 Bewertungen, die bis Juni 2024 abgegeben wurden. Dies ist daszweite Mal, dass Hillstone im Voice of the Customer Report ausgezeichnet wurde."Die Kunden haben gesprochen und unser unermüdliches Engagement für dieBereitstellung integrativer Cybersicherheitslösungen anerkannt, die in einerherausfordernden und dynamischen Cybersicherheitslandschaft mehr als 28.000ihrer Kollegen auf der ganzen Welt effektiv Schutz, Kontrolle und Konsolidierunggeboten haben", so Tim Liu, Mitbegründer und CTO von Hillstone Networks. "Wirwerden weiterhin innovativ sein und die Grenzen der Cybersicherheit erweitern,um die kritischen Anlagen unserer Kunden zu schützen."Die "Voice of the Customer" ist ein Dokument, das die Bewertungen von GartnerPeer Insights zu Erkenntnissen für IT-Entscheidungsträger zusammenfasst. Diese