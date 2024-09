Ausgaben für Marketing bleiben in der deutschen Wirtschaft stabil

Augsburg (ots) - +++bvik veröffentlicht neue B2B-Marketing-Budget-Studie 2024:

Stabilität und digitale Prioritäten im Fokus+++Kostensteigerungen in allen

Bereichen verringern die Handlungsspielräume signifikant+++



Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) hat seine

"B2B-Marketing-Budget-Studie 2024" veröffentlicht. Die Ergebnisse der jährlichen

Erhebung liefern wichtige Erkenntnisse für Marketingverantwortliche in einer

wirtschaftlich herausfordernden Zeit. Im Fokus stehen aktuelle Trends,

Budgetentwicklungen und strategische Prioritäten für die kommenden Jahre.





Die diesjährige Studie liefert folgende Kernergebnisse:Stabilität der Marketing-BudgetsDas durchschnittliche Marketing-Budget sowie die Anzahl der Mitarbeitenden imMarketingbereich haben sich bei den befragten Unternehmen im Vergleich zu 2023kaum verändert. Messen und Kundenevents bleiben der zentrale Budgetposten,gefolgt von Investitionen in Paid Media - bezahlten Werbeschaltungen.Positive ZukunftserwartungenTrotz der bestehenden Unsicherheiten erwarten die meisten der befragtenUnternehmen eine Budget-Erhöhung oder zumindest eine Beibehaltung der aktuellenBudgets für die nächsten drei Jahre. "In Anbetracht der massivenPreissteigerungen in allen Bereichen und der großen Dynamik beiMarketing-Kanälen und -Tools bedeutet dies im Endeffekt jedoch faktisch kaumSpielräume für einen Ausbau der Aktivitäten", sagt Ramona Kaden,Geschäftsführerin des bvik. Leadgenerierung zur Neukundengewinnung,Website-Optimierung und Markenpositionierung stehen ganz oben auf derPrioritätenliste für 2024.Messen und Kundenevents bleiben wichtigNeben der unbestrittenen Top-Position von Messen und Kundenevents imPräsenz-Format, zeigt die Studie im Bereich der bezahlten Werbeschaltungen einenklaren Trend zu digitalen Kanälen. Über die Hälfte des Werbeanzeigen-Budgetsfließt in Suchmaschinenwerbung (z. B. Google Ads) und "Paid Social", alsoAnzeigen in sozialen Netzwerken wie beispielsweise LinkedIn. Aber auchPrintanzeigen stehen mit 27 % Budgetanteil nach wie vor im Werbeplan. Mehr alsdie Hälfte der befragten Unternehmen plant eine Erhöhung des Paid-Media-Budgetsin den kommenden drei Jahren.In der aktuellen Studie beleuchtet der bvik darüber hinaus übergeordnetestrukturelle Themen. So betrachten 75 % das Marketing als internenDienstleister, beispielsweise für die Bereiche Vertrieb und HR. Für 68 % derBefragten sind die Marketingabteilungen vor allem strategisch und operativ fürMarke und Kommunikation verantwortlich.Stimmungsbild und Orientierung durch Benchmarks"Marketing sollte in Unternehmen schnell und nachhaltig einen messbaren Beitrag