Trump, Harris, Inflation und der "Tiebreaker" um Zinsen!

Die TV-Debatte zwischen Trump und Harris sowie die heutigen Daten zur Inflation mit der Frage, wie stark die Fed die Zinsen senken wird in der nächsten Woche, prägen den heutigen Handelsverlauf. In der TV-Debatte konnte Trump eher nicht punkten (wie etwa die Kurs-Reaktion von Bitcoin zeigt), laut Wettmärkten sind die Chancen von Harris gestiegen, liegen aber jetzt dennoch bei 50:50. Die Wall Street dürfte sich Trump wünschen, während Harris die Kapitalertrags-Steuern anheben will. Nun die Daten zur Inflation im Fokus - senkt die Fed die Zinsen um 0,5%, wenn die Daten niedriger sind als erwartet? Und wer kommuniziert das in der black out period der Fed?

1. Trump gegen Harris – Debatte über Wirtschaft – der Faktencheck

2. Dax im Abwärtstrend vor US-Inflationsdaten und EZB-Entscheid

