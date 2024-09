Konto-zu-Konto-Zahlungen und Sofortüberweisungen werden eine neue Welle der Innovation auslösen

Berlin (ots) -



- Nur 5 Prozent der Banken sind darauf vorbereitet, Sofortüberweisungen in

Echtzeit umzusetzen

- Für Europa wird erwartet, dass Kartenzahlungen 15,5 Prozent ihres

Transaktionsvolumens an sofortige Account-to-Account-Zahlungen verlieren

- Weltweites bargeldloses Transaktionsvolumen B2B-Zahlungen mit 89,9 Milliarden

am höchsten in Europa erwartet



Der heute veröffentlichte World Payments Report 2025

(https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/world-payments-report/) des

Capgemini (https://www.capgemini.com/de) Research Institute zeigt, dass sich die

Branche mit Konto-zu-Konto-Zahlungen und Sofortüberweisungen neu erfinden wird.

Der Report, der in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, prognostiziert,

dass Instant Payments bis 2028 weltweit ein Fünftel aller bargeldlosen

Transaktionen ausmachen werden (22 Prozent).







Banken und Zahlungsdienstleister. Unsere Daten deuten auf einen unvermeidlichen

Wandel hin zu einem real-time und offenen Zahlungsverkehr der Zukunft ", so Nils

Jung, Head of Payments bei Capgemini Invent in Deutschland . " Die Fortschritte,

die mit Pix in Brasilien und UPI in Indien erzielt wurden, haben deutlich

gemacht, dass der Erfolg von der Zusammenarbeit zwischen privatem und dem

öffentlichen Sektor abhängt. Auch wenn einige Finanzinstitute ihr bestehendes

Zahlungsverkehrszentrum aufrüsten oder die gemeinsame Infrastruktur von Banken

anzapfen, bleibt die Tatsache bestehen, dass die Verbraucher ein unmittelbares

Zahlungserlebnis verlangen und Unternehmen bereit sind, für innovative Lösungen,

die echte Geschäftsprobleme lösen, einen Aufpreis zu zahlen. Die Zeit ist jetzt

reif, diese Grundlagen zu schaffen."



Seit dem ersten World Payments Report (WPR) im Jahr 2004 hat sich die

Zahlungsverkehrsbranche dramatisch verändert: Digitale Technologien wie Wallets,

Peer-to-Peer-Zahlungen (P2P) und kontaktlose Zahlungen haben sich zunehmend

durchgesetzt. Auch die Vorschriften haben eine entscheidende Rolle gespielt bei

der Förderung von Innovationen und dem Schutz der Verbraucher. Infolgedessen ist

das Ökosystem des Zahlungsverkehrs heute besser vernetzt, einheitlicher,

effizienter und sicherer als je zuvor.



Bargeldlose Transaktionen boomen - APAC führend



Das Volumen der bargeldlosen Transaktionen stieg im Jahr 2023 auf 1.411

Milliarden und wird dieses Jahr voraussichtlich 1.650 Milliarden erreichen. Da

die Kunden von heute ein reibungsloses Zahlungserlebnis bevorzugen, dürfte sich

dieser Trend fortsetzen und bis 2028 ein Volumen von 2.838 Milliarden



