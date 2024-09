H&M-Konkurrent Inditex legt deutlich zu - Kollektionen kommen gut an

ARTEIXO (dpa-AFX) - Der Zara-Eigentümer Inditex hat zum Start der neuen Herbst-Winter-Saison nochmal einen Zahn zugelegt. Der wechselkursbereinigte Umsatz zwischen Anfang August und dem 8. September sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent gestiegen, teilte der H&M-Konkurrent am Mittwoch im spanischen Arteixo mit. Bei den Kunden sei die neue Herbst-Winter-Kollektion gut angekommen. Bereits die Frühjahr-Sommer-Linie hatte dem Unternehmen zufolge viele Abnehmer gefunden. Für die im EuroStoxx 50 notierte Aktie ging es bergauf: Mit einem Plus von knapp 3,1 Prozent lag das Papier am Vormittag an der Spitze des Index.

Wie Inditex weiter mitteilte, beschleunigte sich damit das Wachstum zuletzt noch ein Stück. Bereits in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres (Ende Juli) hatte der Konzern mit Marken wie Bershka, Stradivarius und Massimo Dutti rund ein Zehntel mehr erlöst als im Vorjahreszeitraum. Inklusive Fremdwährungseffekten stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten um 7,2 Prozent auf knapp 18,1 Milliarden Euro. Dabei hätten alle Regionen sowie das Online-Geschäft zugelegt.