Harris-Auftritt begünstigt Erneuerbare-Energien-Aktien

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das TV-Duell der beiden US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump sorgt am Mittwoch für positive Stimmung unter den Anlegern im Bereich Erneuerbare Energien. Weil Harris in einer Zuschauerbefragung nach dem TV-Duell positiver wahrgenommen wird als ihr republikanischer Kontrahent, zogen in den USA die Aktien des Solarkonzerns First Solar vorbörslich um 6,1 Prozent an und jene von Solaredge um 7,6 Prozent.

Auch hierzulande machte sich Harris' Abschneiden bei den Branchenwerten positiv bemerkbar: Titel des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar legten um 2,2 Prozent zu. Die Aktien des Windkraft-Anlagenbauers Nordex zogen als einer der MDax-Favoriten um 4,5 Prozent an. Auf europäischer Bühne betrug der Anstieg bei Vestas sogar 5,7 Prozent.